Descarta Poder Judicial que IA sustituya a jueces

NUEVA ROSITA, COAH.- El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, descartó que la inteligencia artificial (IA) vaya a sustituir al personal de la institución y aseguró que esta tecnología será utilizada únicamente como una herramienta de apoyo para agilizar el trabajo judicial.

Explicó que la IA permite realizar consultas especializadas, como identificar el criterio más reciente de la Suprema Corte o la última tesis emitida, además de generar resúmenes de documentos actualizados en cuestión de segundos, una labor que de forma manual podría tomar varias horas.

¿Cómo ocurre la participación humana en la justicia?

Sin embargo, enfatizó que la impartición de justicia requiere la participación directa del ser humano.

Señaló que los jueces deben estar frente a las audiencias para observar a las personas, escuchar sus argumentos y valorar cada caso con sensibilidad y criterio humano.

"El juicio no solamente tiene que ver con cuestiones jurídicas, sino también con encontrar la verdad. Cuando se tiene a las personas frente a una audiencia, se actúa con mayor humanidad y no únicamente bajo un esquema técnico-jurídico", expresó.

Acciones del Poder Legislativo sobre la IA

Mery Ayup consideró además que el Poder Legislativo debe mantenerse atento al desarrollo de la inteligencia artificial y actualizar el marco legal para regular su uso y atender los delitos que puedan cometerse mediante estas tecnologías.

Indicó que corresponde al Poder Judicial aplicar las leyes y, en su caso, formular propuestas cuando sea necesario fortalecer la legislación.

Por otra parte, el magistrado señaló que, ya existen casos de fraudes relacionados con el uso de inteligencia artificial, como engaños en préstamos y sorteos.

Asimismo, destacó que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es el primero en México que incorpora disposiciones sobre inteligencia artificial, el metaverso y el uso de avatares, los cuales podrían emplearse, por ejemplo, para sustituir la imagen de un juez en audiencias de alta peligrosidad, siempre dentro del marco legal establecido.