Subprocuradora advierte sobre riesgos al trasladar menores en motocicletas

Padres de familia continúan exponiendo a sus hijos al trasladarlos en motocicletas sin las medidas de seguridad establecidas, lo que constituye una omisión de cuidados y pone en riesgo la integridad física de niñas, niños y adolescentes.

La subprocuradora de la PRONNIF, Martha Herrera Ramírez, advirtió que esta práctica, además de infringir el Reglamento de Vialidad y Tránsito, puede derivar en sanciones y en la activación de protocolos de protección infantil.

Señaló que el reglamento establece claramente que en un vehículo de dos ruedas no pueden ir más de dos personas, el que deben portar casco y deben contar con la documentación en regla.

Cuando se incumple con estas medidas, se incurre en una falta que pueden ser sancionadas por el departamento de tránsito, pero señaló que si dentro de estas acciones detectan que se involucran a menores, representa una omisión de cuidados.

Explicó que en estos casos la procuraduría despliega un protocolo de protección que inicia con el fin de determinar los derechos vulnerados y diseñar un plan de restitución.

"Estamos hablando que el derecho a la protección, a la vida y a la seguridad de los menores está en riesgo, por lo que si identificamos otras vulneraciones, también serán atendidas y se evaluará si la familia de origen es capaz de garantizar la seguridad de los hijos".

Aunque reconoció que en algunos hogares la motocicleta es el único medio de transporte, insistió en que ello no justifica la exposición de los menores.

"Entendemos que para muchas familias es la única forma de trasladarse, no obstante, hay que hacer conciencia e implementar una verdadera educación vial, no pueden ir familias completas en una moto ni se puede permitir que los niños la conduzcan".

La subprocuradora señaló que lo que se busca con estas acciones es prevenir accidentes y garantizar la seguridad de los menores, no solo de ellos y sus familias, sino de toda la ciudadanía.