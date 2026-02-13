Brigada Amor en Movimiento y DIF benefician a vecinos de Colonia Niños Héroes en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y la presidenta honoraria del DIF municipal, Luly López Naranjo, encabezaron una brigada de Amor en Movimiento y Brigada DIF que se realizó en la colonia Niños Héroes, al sur de la ciudad, en donde beneficiaron a vecinos de ese sector con diferentes servicios.

Díaz González comentó que mejorar la calidad de vida de la población es una de las prioridades de su administración y que, en este propósito, es muy importante la labor que realiza Luly López Naranjo desde el DIF Saltillo.

"Este camioncito de Amor en Movimiento ha tenido mucho éxito, ustedes lo saben; hasta el momento llevamos más de 100 brigadas en las que miles de saltillenses se han visto beneficiadas y beneficiados con los diferentes servicios", comentó el Alcalde de la ciudad.

A través del programa Amor en Movimiento se brindaron revisiones oftalmológicas para entregar lentes a quienes lo necesitan; consultas odontológicas con sus procedimientos, así como audiometrías y se colocaron aparatos auditivos a las personas que lo requirieron.

Además, como parte de la Brigada DIF Municipal, también se ofrecieron servicios médicos generales, entrega de medicamentos, monitoreo de la glucosa, así como orientaciones psicológicas.

Asimismo, se instaló el Mercadito DIF, a través del cual las y los vecinos de la colonia Niños Héroes cambiaron sus cacharros por alimentos de la canasta básica y productos de higiene.

En la brigada también se ofrecieron consultas jurídicas, cortes de cabello, entre otros servicios que fueron aprovechados por las personas que acudieron a esta actividad.

Luly López Naranjo dio a conocer que durante este año el camión de Amor en Movimiento, así como las brigadas DIF Saltillo, estarán en colonias, ejidos y escuelas del municipio, por lo que invitó a la ciudadanía a estar al pendiente de su ubicación.

Las y los vecinos de la colonia Niños Héroes agradecieron al alcalde Javier Díaz González y a Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF municipal, por los beneficios que llevaron a través de esta brigada.