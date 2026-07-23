INE reanuda atención en Ciudad Acuña: trámites de identificación

CIUDAD ACUÑA, COAH.- El personal del Instituto Nacional Electoral (INE) reactivó la atención en el módulo de Ciudad Acuña para realizar trámites de identificación, con predominio de solicitudes de cambio de domicilio.

El INE reanuda la atención en Ciudad Acuña

Durante la reanudación de actividades también se ha registrado una importante asistencia de adultos mayores que acuden a obtener su credencial para votar.

Asimismo, el INE informó que las credenciales cuya entrega se había retrasado por el cambio de empresas de paquetería ya fueron distribuidas a sus titulares.

Atención a la ciudadanía

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a acudir con la documentación completa y legible para agilizar el trámite.

Además, recordaron que actualmente es posible agendar una cita, con el fin de reducir los tiempos de espera durante la temporada de calor.