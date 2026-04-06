INE reimprimirá credenciales hasta el 20 de mayo en Coahuila

El Instituto Nacional Electoral continuará hasta el próximo 20 de mayo con los trámites de reimpresión de credenciales, en las que no se contemplan cambios en los datos personales, por lo que no implica modificación en la lista nominal.

El pasado 31 de marzo venció el plazo para la entrega de credenciales que se tramitaron en el periodo ordinario, con lo cual se define el listado nominal que se utilizará en la jornada electoral del 7 de junio.

¿Qué trámites se realizan actualmente?

Sin embargo, el instituto continúa con trámites de reimpresión, dirigido a ciudadanos que extraviaron su credencial o la tienen deteriorada, y requieren una reposición idéntica para poder participar en la jornada electoral.

"Lo que está vigente ahorita son las reimpresiones; este periodo inició el 3 de marzo y va a terminar el 20 de mayo, de aquí hasta esa fecha, única y exclusivamente estamos haciendo reimpresiones".

Detalló que el trámite se realiza mediante la verificación de la huella dactilar, y la nueva credencial conserva la misma fotografía y datos que el documento original.

Detalles sobre el proceso de reimpresión

El Vocal del Registro Federal de Electores de la 03 Junta Distrital del INE, Ian Aguilar dijo que este es el único trámite que se realiza no modifica el listado, las cuales serán entregadas hasta una semana antes de la jornada electoral.

Por otra parte, aclaró que los módulos del INE continúan recibiendo solicitudes de trámite como cambio de domicilio o corrección de datos, pero aclaro que estos no se procesarán de inmediato.

"Sí los podemos tramitar, pero el proceso comenzará a partir de junio, ahorita lo único que se hace es adelantar el trámite".

En estos casos, se entrega a los ciudadanos un comprobante que acredita el inicio de su trámite, el cual puede ser útil para otras gestiones.