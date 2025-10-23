INEGI y Monclova trabajan juntos en Encuesta de Seguridad Urbana

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que el municipio continúa con las gestiones para que Monclova sea integrada a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con el propósito de contar con datos más precisos sobre la percepción y condiciones de seguridad en la ciudad.

El edil explicó que el INEGI atraviesa un proceso de reorganización interna derivado de nuevas responsabilidades asignadas por el Gobierno Federal, entre ellas algunas funciones que antes correspondían al CONEVAL, lo que ha generado ajustes en los programas y mediciones que realiza el instituto.

"Recordemos que hace un mes le platicaba de los ajustes internos que se están haciendo en el gobierno federal, donde INEGI está tomando diferentes responsabilidades. La encargada del INEGI a nivel estatal nos comentó que están adjudicando algunos temas del CONEVAL, lo que ha generado una reorganización interna. Esperemos que próximamente nos den el sí", señaló Villarreal Pérez.

Agregó que varios municipios en Coahuila y en todo el país están solicitando su inclusión en esta encuesta, que es una de las principales fuentes de información estadística en materia de seguridad pública urbana.

El alcalde subrayó que integrar a Monclova a la ENSU permitiría obtener información más detallada y precisa, lo que facilitaría la toma de decisiones conjuntas con el gobernador Manolo Jiménez para fortalecer el modelo de seguridad implementado en la región.

"Seguimos en la tarea diaria porque el tener información y estadísticas más detalladas nos ayudaría a tomar mejores decisiones con el gobernador para seguir impulsando el modelo de seguridad aquí en Monclova", puntualizó.