Influencers promueven Cuatro Cienegas durante boda de Un Tal Fredo

La presencia de influencers y creadores de contenido en el Pueblo Mágico de Cuatro Cienegas, con motivo de la boda del influencer Fredo Cantú, conocido como "Un Tal Fredo", representa una oportunidad para fortalecer la proyección turística del destino turístico.

Enrique Ayala Quintanilla, presidente de la OCV de Monclova, destacó que la difusión que realizan los visitantes a través de las redes sociales contribuye de manera directa a posicionar al municipio de Cuatro Cienegas como un destino atractivo a nivel nacional e internacional.

Desde el pasado miércoles comenzó la llegada de influencers al Pueblo Mágico, con la realización del evento, quienes han comenzado a subir contenido a través de sus redes, en las que se dan a conocer los distintos destinos turísticos.

"El evento se ha mantenido muy hermético, no quieren que se dé información, pero una vez que se dé la boda se tendrá una gran promoción del Pueblo Mágico con las noticias que se generarán".

Indicó que la promoción no será únicamente con el evento social, sino en el alcance digital que generan los creadores de contenido al compartir imágenes y experiencias desde distintos puntos turísticos del municipio.

Ayala Quintanilla consideró positivo que este tipo de visitantes recorran el destino, ya que su experiencia puede motivar a más personas a conocerlo, tras dar a conocer la oferta que existe en los diferentes puntos. "Es bueno que vengan, conozcan y que, y que a quien le haya gustado, pues lo transmita y lo haga llegar a más gente".

La llegada de figuras reconocidas en plataformas digitales, para este evento coloca al municipio de Cuatro Cienegas en el foco mediático, generando expectativas de una mayor afluencia turística y derrama económica durante los próximos días en la región.