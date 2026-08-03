Cobran por reparaciones en casas del Bienestar

Familias que habitan las viviendas del Bienestar, en la colonia Colinas de Santiago, denunciaron que personal de Infonavit les solicitó firmar un contrato para cubrir una cuota mensual de 570 pesos, con la que, según les informaron, se realizarían reparaciones y trabajos de mantenimiento durante un año.

Los habitantes señalaron que el personal que acudió al desarrollo habitacional les indicó que el pago sería necesario para realizar los trabajos en las viviendas, por lo que varios vecinos se negaron a firmar el documento.

Condiciones de las Viviendas

Desde el mes de mayo se han venido realizando las supuestas reparaciones, desde las primeras lluvias que comenzaron a caer en Monclova; sin embargo, para acceder a ellas hay que pagar los 570 pesos cada mes.

Los afectados cuestionaron el cobro al considerar que las casas debieron ser entregadas en condiciones adecuadas y que los daños que presentan surgieron después de las primeras lluvias que comenzaron a registrarse en la ciudad, y conforme fueron aumentando los daños, fueron más visibles.

Los habitantes atribuyeron parte de las afectaciones a las condiciones del terreno donde fueron construidas las viviendas, el cual, afirmaron, fue compactado únicamente con tierra y presenta una corriente de humedad en el subsuelo que se intensificó con las precipitaciones.

Aunque Infonavit envió cuadrillas para atender los reportes, los vecinos sostuvieron que los trabajos realizados hasta ahora únicamente han servido para 'maquillar' los daños, sin resolver las filtraciones, grietas y otros problemas que presentan las casas.

Solicitudes de los Habitantes

Los inconformes también cuestionaron que el supuesto mantenimiento incluya áreas recreativas y áreas verdes, debido a que, aseguran, esos espacios no existen dentro del desarrollo habitacional.

Ante esta situación, los habitantes solicitaron a las autoridades competentes y a los responsables del programa aclarar los alcances del contrato y precisar si el pago mensual de 570 pesos constituye un requisito para recibir las reparaciones.