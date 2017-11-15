Infraccionan a papás del Guadalupe Victoria

Padres de familia del Colegio Guadalupe Victoria insisten en formar un caos vial fuera del Colegio al estacionarse en doble fila en la hora de entrada y salida de los alumnos, pese a que la dirección del plantel ha autorizado el ingreso de los vehículos al estacionamiento privado.

Al menos siete infracciones se han aplicado a estos irresponsables familiares de los alumnos que se rehúsan a no respetar la vía pública, que tiene suficiente tráfico en cualquier horario del día.

El coronel Victorino Reséndiz Cortés anunció que elementos de Tránsito, Vialidad y Policía Escolar ayer interpusieron sanciones por no respetar el reglamento vial que tiene el municipio y se les retuvo su licencia de conducir o placa del vehículo.

El monto económico que tendrán que pagar los padres de familia va de 300 a los 600 pesos, según la calificación del personal de Tránsito, pues se infracciona por el estacionarse en doble fila sin embargo pueden adjuntarse otras faltas a tránsito.

Dijo que las autoridades educativas dieron una solución inmediata luego del operativo que hizo Seguridad Pública, Protección Civil y Vialidad (la semana anterior) sin embargo los padres son los que ocasionan el caos vial, por no acatar las órdenes, de ingresar al plantel ordenadamente.

“Quieren llegar rápido, levantar rápido e irse rápido, así como nosotros hacemos nuestro trabajo, ellos deben de hacer su trabajo de padres, se han aplicado siete infracciones y se van a seguir aplicando a quienes utilicen la vía pública, se retirará la licencia, la placa y si se ponen rijosos, hasta el vehículo se les retirará” concluyó.

Cabe destacar que en pasados meses, debido al congestionamiento vial que se hacia fuera del Colegio ubicado sobre el bulevar Harold R. Pape, personas corrieron el riesgo de ser arrollados por los automovilistas que no se percataban de la presencia de peatones en los carriles de alta velocidad.