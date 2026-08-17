Manolo Jiménez anuncia programa de obras

El Gobierno de Coahuila prepara un programa de obras de infraestructura y servicios públicos para los municipios de la región Centro-Desierto, que será impulsado en coordinación con las alcaldías durante este año y el próximo.

Durante su mensaje en la entrega del Centro Integral de Seguridad y Protección Ciudadana de la región Centro, el gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que se instruyó al equipo de Mejora Coahuila para contactar a las y los alcaldes de la región y definir los últimos detalles de los proyectos.

"Este año y el que sigue vamos a estar muy concentrados en mejorar los servicios de nuestras colonias, de nuestros barrios, de los tejidos, que a nuestra gente tenga un mejor lugar donde vivir".

Informó que el programa contempla acciones de agua, drenaje y pavimentación, además de necesidades relacionadas con los servicios públicos, como camiones recolectores de basura, ambulancias y rehabilitación de plazas.

Destacó que la estrategia busca atender necesidades que algunos municipios no pueden resolver por sí solos debido a limitaciones presupuestales.

El gobernador adelantó que en la región Centro-Desierto vienen obras importantes que representarán una derrama económica en materia de infraestructura, lo que contribuirá a detonar el desarrollo de la zona.

El mandatario estatal sostuvo que el trabajo conjunto con los ayuntamientos permitirá fortalecer los servicios públicos y mejorar las condiciones de las colonias y barrios.