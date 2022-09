Inhábil pagina del REPUVE

A pesar que se dio el arranque de la segunda etapa en el proceso de regularización de autos de procedencia extranjera, la pagina del REPUVE para tramitar las citas se mantiene fuera de funcionamiento.

El pasado fin de semana se dio el arranque de la segunda etapa del proceso en el municipio de Frontera, sin embargo aún no se tiene una fecha para que se comience a otorgar las citas para los próximos meses.

Se prevé que este proceso inicie hasta el próximo mes de octubre, por lo que en lo que resta del mes se atenderá a los vehículos que quedaron pendientes de realizar este trámite hasta el 20 de septiembre.

El día de ayer la página del REPUVE regularizaauto.sspc.gob.mx, a través de la que se hace el trámite de citas, se encontraba fuera de funcionamiento, por lo que los ciudadanos aún no pueden iniciar su trámite.

Al respecto, el Coordinador del Frente Cardenista hizo un llamado a los propietarios de los autos extranjeros para que no caigan en estafas, ya que hay personas que prometen otorgar una cita con un costo de 700 y 800 pesos.

Mario Garza Pérez señaló que al darse a conocer la extensión del decreto, salieron algunas personas tratando de aprovecharse de la desesperación de la gente por regularizar su auto, por lo que dijo que es necesario que acudan a las oficinas del REPUVE para informarse y evitar caer en estafas.

"Hasta ahorita no se a abierto el registro, no podemos acceder a citas y pedimos a la gente que no se deje engañar, porque el sistema se mantiene cerrado, así que les pedimos que se mantengan al pendiente para cuando inicie el proceso".