Gobierno Municipal y Estatal se unen en evento educativo en Coahuila

Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, el alcalde Carlos Villarreal encabezó, junto a la Secretaria del Trabajo de Coahuila, Nazira Zogbi Castro, el arranque oficial del ciclo escolar 2025-2026 en la Escuela Primaria El Socorro, evento realizado de manera simultánea en todo el estado como parte de la estrategia Impulso Educativo.

Durante el evento se realizó la entrega de útiles escolares, reafirmando así el trabajo en equipo entre Gobierno Municipal y Gobierno del Estado para garantizar mejores oportunidades y brindar mejores herramientas educativas a niñas, niños y jóvenes para fortalecer su aprendizaje.

A través de la estrategia Impulso Educativo, el Gobierno del Estado fortalece el desarrollo integral de las nuevas generaciones con acciones concretas, entre las que destacan: Mejora de infraestructura educativa, entrega de útiles escolares en todos los niveles, dotación de uniformes en áreas rurales, programas y apoyos que benefician directamente a las familias coahuilenses.

En su mensaje la Secretaria de Trabajo señaló, "por instrucciones de nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas, estamos arrancando el ciclo escolar con todo para garantizar que nuestras niñas, niños y jóvenes cuenten con todo lo necesario para estudiar y alcanzar sus metas. A través de la estrategia Impulso Educativo, fortalecemos los espacios educativos y brindamos más oportunidades a las familias coahuilenses. Reconocemos el gran trabajo del alcalde Carlos Villarreal, quien ha demostrado un fuerte compromiso con la educación".

Por su parte el alcalde destacó, "estamos comprometidos en seguir impulsando la educación y trabajando de la mano con el gobernador Manolo Jiménez para que nuestras niñas, niños y jóvenes cuenten con las herramientas necesarias para construir un mejor futuro", expresó el edil.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma el compromiso de continuar trabajando en equipo con el Gobierno del Estado para impulsar la educación y garantizar más oportunidades a cada estudiante y familia.