Carlos Villarreal Pérez arranca recarpeteo en Calle 12 de Monclova

Con el respaldo de las obras sociales impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el alcalde Carlos Villarreal Pérez dio este lunes el arranque oficial de la obra de recarpeteo en la Calle 12 de la Colonia Otilio Montaño, en el tramo comprendido entre el Boulevard Sidermex y Villa Olímpica.

La intervención contempla una inversión de 3 millones de pesos, destinados a rehabilitar más de 590 metros lineales de vialidad, beneficiando directamente a las familias del sector y contribuyendo al fortalecimiento de la infraestructura urbana de Monclova.

Durante el arranque, el alcalde estuvo acompañado de vecinos y funcionarios municipales, ante quienes destacó que esta acción forma parte del paquete de obras sociales del Gobierno del Estado, integrado en el Plan de Inversión "Prendamos Monclova". Villarreal Pérez subrayó el compromiso de su administración con el trabajo constante: "Cumplimos 24/7, estamos aquí para trabajar por las familias, que es para lo que nos pusieron. Avanza el mes 11 de esta administración y agradezco sus buenos deseos y palabras que cada mañana o al cierre del día me llegan; eso nos fortalece para enfrentar cualquier reto", expresó.

En representación de los vecinos, Marisela Díaz Garza agradeció la realización de la obra, señalando que esta mejora tendrá un impacto directo en su vida diaria: "Con este arranque iniciamos un proyecto que nos ayudará cotidianamente; caminaremos de una forma más segura y cómoda", afirmó.

Con esta intervención, el Gobierno Municipal continúa avanzando en acciones que impulsan la movilidad urbana y mejoran la calidad de vida de las familias monclovenses.