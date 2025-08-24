Negociaciones en marcha para la venta del Salón de Pensionados

Tras superar una serie de trámites legales, la Asociación de Pensionados y Jubilados del IMSS inició esta semana con la venta del Salón de Pensionados, inmueble que se pondrá a disposición del mercado por un monto inicial de 10 millones de pesos.

El presidente de la asociación, Victoriano Aguirre Barrientos, confirmó que ya se colocó una manta con la leyenda "Se Vende" en el exterior del inmueble, lo que marca el arranque oficial del proceso.

"Ya es oficial, ya iniciamos con la venta, ya está todo listo, ya no hay ningún impedimento legal, por lo que ahora estamos esperando algún cliente, alguna propuesta, por lo que solo es cuestión de tiempo".

El dirigente explicó que en un inicio se acercaron alrededor de cuatro personas interesadas en adquirir el edificio, sin embargo, debido a los detalles que surgieron en la escritura, no se pudo concretar la venta.

"No le hicimos publicidad antes por la papelería que faltaba, pero ahora ya está todo en orden", subrayó.

Mencionó que solo es cuestión de que se reciba alguna propuesta para iniciar con la venta del edificio y con esto la disolución de la Asociación de Pensionados, donde son cerca de 120 socios los que se verán beneficiados con la venta.

Indicó que se tiene un valor inicial del edificio de 10 millones de pesos, a partir de esta cifra iniciarán las negociaciones.

La próxima semana se llevará a cabo la asamblea mensual de socios, donde se dará a conocer el avance y el inicio de la venta, en donde se comenzó a promocionar el edificio.