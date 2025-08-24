Acciones de Mejora en Monclova: Rehabilitación y Mantenimiento

Para seguir mejorando la infraestructura urbana y la imagen de la ciudad, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal, a través de la Dirección General de Servicios Primarios, mantiene un trabajo permanente de rehabilitación vial, limpieza, mantenimiento y pintura en espacios públicos, en distintos sectores de la ciudad.

Durante esta semana, la Dirección de Bacheo rehabilitó 461 baches en colonias como Zona Centro, Hipódromo, Asturias, 21 de Marzo, Eva Sámano, Patricia Blizard y Santa Eulalia, sumando un total de 15,251 baches rehabilitados en lo que va del año.

Asimismo, a través del programa La Ola Monclovense, se desplegaron cuadrillas en plazas, avenidas y colonias estratégicas para fortalecer la imagen urbana y los espacios comunitarios, realizando las siguientes acciones: Aplicación de pintura en las plazas Canónigo, Zapopan y Kiosko Plaza Juárez, limpieza integral en colonias Campanario, Obrera, Santa Bárbara, Independencia y Oriente, abarcando calles principales, banquetas, plazas y camellones.

De igual manera, se realizaron acciones de mantenimiento en instalaciones públicas, apoyo interdepartamental en zonas escolares y deportivas como Ciudad Deportiva y el acceso al parque Xochipilli; así como limpieza y fumigación en escuelas, en coordinación con la empresa IronCast, dejando nueve planteles educativos completamente habilitados para el próximo regreso a clases.

Sobre estas acciones, el alcalde Carlos Villarreal destacó que con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, se trabaja todos los días para que Monclova sea una ciudad más limpia, ordenada y segura. "La rehabilitación de vialidades y las labores de mantenimiento urbano son parte de nuestro compromiso de mejorar la calidad de vida de las familias y ofrecer espacios públicos dignos para todos".

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma el compromiso de continuar trabajando en equipo con el Gobierno del Estado para fortalecer la infraestructura urbana, generando las condiciones para hacer de Monclova una ciudad atractiva para las nuevas inversiones y en desarrollo constante rumbo al siguiente nivel.

