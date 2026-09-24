Jóvenes de Monclova presentan iniciativas en el cabildo juvenil

La convocatoria para integrar el Cabildo Juvenil de Monclova concluyó con alrededor de 60 solicitudes de adolescentes y jóvenes interesados en participar en la primera edición del programa.

Ana Osorio, regidora de la Comisión de la Juventud, informó que la mayor participación provino de estudiantes de preparatoria y universidad, quienes incluso solicitaron información hasta el último día para entregar sus documentos.

El programa se realizará el próximo martes, cuando los jóvenes participantes tomarán protesta como regidores y funcionarios para, posteriormente, presentar y debatir las iniciativas que plantearon para el Ayuntamiento.

Osorio explicó que durante la sesión se elegirán tres jóvenes para exponer las propuestas con las que fueron seleccionados. Posteriormente, se desarrollará un debate y las tres iniciativas serán turnadas a la Secretaría del Ayuntamiento para su revisión y para determinar si pueden ser consideradas.

La regidora destacó que es la primera vez que Monclova realiza un Cabildo Juvenil, pese a que el Código Municipal establece la realización anual de un cabildo juvenil y uno infantil.

Señaló que, al revisar antecedentes de administraciones anteriores, encontró que en Monclova se había realizado el Cabildo Infantil, pero no el Juvenil.

Osorio explicó que la propuesta surgió de su interés por generar espacios de participación para los jóvenes, luego de que durante su etapa de preparatoria buscara alternativas para involucrarse en la vida pública sin encontrar convocatorias de este tipo en Monclova.

Añadió que durante las visitas realizadas a distintas instituciones educativas han identificado a jóvenes interesados en conocer el funcionamiento de los ayuntamientos y participar en asuntos públicos.

La regidora consideró que las propuestas recibidas durante la convocatoria han mostrado el interés de los estudiantes por involucrarse y plantear iniciativas para su municipio.