Injusto tandeo de agua: Canaco

Comerciantes son los que más pagan por el servicio del agua potable y los que menos utilizan el líquido, aunque cada vez es menos agua la que les llega el recibo de Simas sigue cobrando lo mismo, algo que es completamente ilógico consideró Arturo Valdés; presidente de la Cámara Nacional de Comercio.

"Nos está afectando porque el recibo nunca llega recortado, eso es lo peor de todo y lo que más coraje da, no hay agua y el recibo sigue igual y sin agua o hasta nos llega más alto el cobro, pues cómo está eso, Simas no se fija en eso", comentó.

Dijo que hay inconformidad por parte de comerciantes porque les están recortando el servicio un día sí y otro no, a veces es puro aire el que llega por las tuberías de Simas, comentó que la afectación se veía venir es una sequía extrema en el norte de México, pero no es como en Nuevo León pues en aquel estado el agua es de las presas, de lo que llueve, aquí es de la extracción y aunque los mantos acuíferos han bajado, no es para que se esté sectorizando.

Comentó que aunque comerciantes saben que hay escasez pero no se vale lo que está pasando ya que el comercio es el más afectado, porque es el que menos consume agua, incluso menos que una casa habitación.

Al momento de no tener agua y los recibos siguen llegando cargados da coraje, hay un cobro que dice servicios municipales y no saben a dónde se va ese dinero, para qué se junta, Simas está cobrando pero no dice para qué, comento que por otro lado el municipio cobra la recolección de la basura, por lo que dijo es importante que Simas informe qué están haciendo con ese dinero, son cerca de 70 pesos.

Dijo que el sistema algo está ocultando porque servicios primarios quiere cobrar la recolección de basura, dos cobros no se vale, mencionó que por eso es importante que Canaco formara parte del Consejo de Simas, tener voz y pedir cuentas, dijo que ese era un compromiso de la autoridad que no se cumplió, cuando querían contribuir y mejorar todo.

"Jugamos un papel importante, el comercio es el que más caro paga y el que menos consume, tanto de vivienda como industrial, solo usamos para el sanitario", comentó.