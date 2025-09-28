Usuarios exigen horarios fijos en el transporte público

Obligan a choferes de rutas de transporte a cumplir con horarios y recorridos establecidos, ante acumulación de quejas de usuarios que frecuentemente denunciaban la falta de unidades. El director de Transporte Público, Teodoro Flores, informó que por semana los inspectores salen a las calles y revisan puntualmente cuántas unidades circulan, el tiempo de espera entre camión y camión, además de corroborar la documentación del chofer, como su permiso y tarjetón.

Lo que nos interesa es que la población sepa que estamos monitoreando y que, en caso de detectar retrasos, se notifique a los concesionarios para corregirlos', señaló.

Flores agregó que hasta el momento los tiempos de recorrido son adecuados y se trabaja en la implementación de rutas también en fines de semana y días festivos, principalmente en horarios de mayor afluencia como por la mañana, al mediodía y en la tarde.

Reconoció que en días festivos con baja movilidad es más complejo mantener la frecuencia, pero se busca cubrir los horarios para dar certeza a los pasajeros.

Una de las principales quejas de la ciudadanía ha sido la falta de horarios establecidos, situación que ya se trabaja en mesas de diálogo con los concesionarios para definir tiempos y rangos de minutos que brinden mayor seguridad a los usuarios.

Actualmente operan siete rutas en la ciudad, entre ellas Deportivo del Río, Colinas Praderas, Directo, Calle 11, Obrera y Guerrero, con un promedio de 10 a 14 unidades cada una, mientras que otras superan las 25. 'Esto nos da certeza de que los camiones estarán pasando de manera continua', aseguró el funcionario.