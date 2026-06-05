SENASICA realiza campaña de vacunación en Múzquiz para proteger ganado

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En el municipio de Múzquiz, brigadas del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) han logrado vacunar un promedio de 8 mil 674 animales entre bovinos, caprinos, equinos, ovinos, suinos y aves, como parte de la campaña de prevención contra el gusano barrenador de ganado (GBG).

La información fue confirmada por el ingeniero Javier Gutiérrez Falcón, director de Desarrollo Rural Municipal quien está al pendiente de las acciones realizadas.

En el ejido Morelos, se aplicaron dosis a 780 bovinos, 1,040 caprinos, 8 equinos, 127 ovinos y 29 suinos, mientras que en el ejido El Nogal se vacunaron 650 bovinos, 87 caprinos, 31 equinos y 115 ovinos. Estas acciones forman parte de los barridos sanitarios que buscan proteger la producción ganadera de la región.

La jornada también alcanzó a la etnia de los Negros Mascogos, donde se inmunizaron 1,416 bovinos, 745 caprinos, 5 equinos, 30 ovinos y un suino. En el ejido Múzquiz, las brigadas aplicaron la vacuna a 902 bovinos, 1,080 caprinos, 8 equinos, 9 ovinos y 150 aves, reforzando la cobertura en comunidades rurales.

En el ejido La Cuchilla, se reportó la vacunación de 770 bovinos, 644 caprinos, 5 equinos, 36 ovinos y 6 suinos, lo que refleja la amplia participación de los productores en esta campaña.

El director de Desarrollo Rural destacó que la respuesta de los ganaderos y productores ha sido positiva, mostrando disposición para colaborar en la protección de sus animales.

Finalmente, Gutiérrez Falcón señaló que, aún falta concluir con el barrido sanitario en los ejidos Palaú y La Mota, donde se espera mantener la misma dinámica de cooperación.

Subrayó que estas acciones son fundamentales para garantizar la salud del ganado y prevenir la propagación del gusano barrenador en la Región Carbonífera.