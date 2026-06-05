Reconocen a Luis Javier de los Santos y Efrén Castillo en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En un emotivo evento, los profesores Luis Javier de los Santos y Efrén Castillo Reyes recibieron un merecido reconocimiento por sus 40 años de servicio en la docencia de educación física, destacando su esfuerzo, dedicación y compromiso con la formación de generaciones de estudiantes.

Ambos homenajeados agradecieron el distintivo y compartieron recuerdos de la trayectoria que los llevó hasta este importante logro hoy en día.

El profesor Urbano Flores Rodríguez subrayó que alcanzar cuatro décadas de servicio representa un gran logro, especialmente en beneficio de la educación y de los alumnos que han sido parte de este camino. Señaló que la constancia y el amor por la enseñanza son pilares fundamentales para llegar a estas metas.

En dicho acontecimiento, se contó con la presencia de integrantes de la Unidad Académica de la Región Carbonífera de Educación Física, entre ellos la profesora Olivia Vázquez de San Juan de Sabinas, quienes se sumaron al reconocimiento y resaltaron la importancia de valorar la trayectoria de quienes han dedicado su vida a la enseñanza.

Asimismo, asistieron autoridades educativas como el profesor Alejandro López, coordinador de escuelas primarias de Sabinas; el profesor Rubén Alfredo Ramírez de los Santos, coordinador del Sector 1 de Múzquiz; el profesor Rigoberto Campos de los Santos, coordinador del Sector 2 de Múzquiz; además de Roberto Armando Rodríguez, asesor técnico pedagógico administrativo, y Fany Marisol González Vázquez, quienes respaldaron el homenaje.

Finalmente, se destacó que celebrar 40 años de servicio en la educación física no es tarea sencilla, pero se logra gracias al esfuerzo, la dedicación y el amor por la profesión. Este reconocimiento simboliza la huella que los docentes dejan en la comunidad educativa y el ejemplo que inspiran para las nuevas generaciones de maestros.