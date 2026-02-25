INE y Tecnológico de Monclova firman convenio para fortalecer la democracia

En un esfuerzo por fomentar la cultura democrática y la participación activa en la región, el Instituto Nacional Electoral (INE) formalizó un convenio de colaboración estratégica con el Tecnológico de Monclova. Miguel Castillo Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE en Coahuila, señaló que este acuerdo representa el séptimo de una serie de alianzas que el instituto busca consolidar con sectores educativos y organizaciones de la sociedad civil para fortalecer el proceso electoral.

Durante el evento, Castillo Morales destacó la excelente respuesta de la ciudadanía en el Distrito 03 con cabecera en Monclova, el cual se posiciona como uno de los distritos con mejores resultados en la entidad respecto a la visita de ciudadanos insaculados. Actualmente, el instituto se encuentra en la primera etapa de capacitación, donde se invita a más de 300,000 personas en todo el estado a desempeñarse como funcionarios de mesa directiva de casilla para la jornada del próximo 7 de junio.

Asimismo, el funcionario hizo un llamado a la comunidad universitaria y a la población en general para participar bajo la figura de observador electoral. Detalló que el proceso de registro es sencillo y puede realizarse a través del portal oficial del INE antes del 7 de mayo, requiriendo únicamente la credencial para votar, una fotografía y la acreditación de un curso de capacitación diseñado para garantizar la transparencia y vigilancia del ejercicio democrático.

Finalmente, el titular del INE en Coahuila enfatizó que la labor de los funcionarios de casilla es un ejercicio voluntario basado en la responsabilidad cívica. Aunque se consideran causas justificadas para declinar la invitación, como motivos de salud o compromisos laborales ineludibles, Castillo Morales exhortó a los seleccionados a sumarse a este esfuerzo colectivo, subrayando que la construcción de la democracia depende del compromiso directo de los ciudadanos con sus instituciones.