Monclova: Ciudadana ayuda a jóvenes en situación de riesgo

La intervención de la ciudadana Ivette González permitió que dos adolescentes llegaran a salvo a su domicilio, luego de que la mujer detectó una situación que consideró de riesgo mientras circulaba por calles de Monclova.

A través de un video publicado en TikTok, González relató que los hechos ocurrieron cuando viajaba con su hija hacia un establecimiento ubicado en el sector sur a la altura de la Avenida Sidermex, cerca de un centro comercial. Mientras conducía a baja velocidad, observó a dos jóvenes, de aproximadamente 15 años, salir de una tienda de conveniencia.

Según su testimonio, un hombre comenzó a dirigirse a las adolescentes, mientras otro sujeto permanecía a corta distancia. La reacción de las menores le llamó la atención, ya que ambas se mostraron asustadas y comenzaron a correr cuando uno de los hombres empezó a seguirlas.

Al percatarse de la situación, Ivette decidió intervenir. Condujo detrás de las adolescentes y les gritó que continuaran corriendo, acción que, de acuerdo con su relato, provocó que el hombre dejara de perseguirlas al notar la presencia de la automovilista.

Las jóvenes lograron llegar a su domicilio, ubicado a unas cuadras del lugar. González permaneció en el sitio hasta confirmar que ambas ingresaran de forma segura a la vivienda.

La ciudadana explicó que decidió actuar porque la actitud de los hombres y el evidente temor de las adolescentes le hicieron pensar que podían encontrarse en una situación de peligro. "Con lo poquito que uno pueda ayudar, hay que hacerlo. Yo también tengo una hija y me dio mucho miedo. Hay que estar atentos y cuidarnos entre todos", expresó.

Finalmente, hizo un llamado a madres, padres de familia y ciudadanía a mantenerse alerta, proteger a niñas, niños y adolescentes, y brindar apoyo cuando se detecten situaciones que representen un posible riesgo para su integridad.