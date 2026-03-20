Carlos Villarreal arranca rehabilitación de cancha en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez dio el arranque oficial a la rehabilitación de la cancha ubicada en la colonia Praderas del Paseo con una inversión de 1.5 millones de pesos, como parte de las acciones para mejorar los espacios públicos en el municipio.

Durante el evento, el edil fue el encargado de poner en marcha los trabajos, junto al Secretario del Ayuntamiento José Alberto Medina, el jefe de Arquitectura de Obras Públicas, Carlos Ponce y la vecina Evangelina de la Rosa, resaltando la importancia de rescatar áreas deportivas que permitan fortalecer la convivencia social y ofrecer espacios dignos para las familias.

El acto protocolario reunió a cerca de 150 personas, entre vecinos del sector, integrantes del Cabildo y representantes de medios de comunicación, quienes atestiguaron el inicio de la obra. "Después de platicar, y ponernos nos recuerdo con los vecinos para que estas obra no perjudique su día a día, de eso se trata, de conciliar. Agradezco el trabajo unido para ser posible este 1.5 millones de pesos en la obra. También agradezco a la coordinación con los encargados de mejora Coahuila para tener esa comunicación entre las obras estatales y municipales", dijo el Alcalde, Carlos Villarreal.

Se trabajará en 540 metros cuadrados de demoliciones, 432 metros cuadrados de firme, 110 metros cuadrados de muro de block, 88 metros lineales de malla ciclónica para protegerlos de balonazos, dos postes y aros, arbotantes de dos metros para el alumbrado y un módulo de gradas.

"Llegué a esta colonia, hace 44 años, aquí formé a mi familia y aquí he visto crecer generaciones. Cuando yo llegué, ya estaba esta cancha y así se quedó por muchos años y hoy me toca ver a mis bisnietos salir a jugar en el mismo lugar. Es un momento muy especial para mí, porque nos están dignificando este espacio", dijo la vecina beneficiada.

Con este arranque, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar proyectos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y fortalezcan la infraestructura urbana en Monclova.