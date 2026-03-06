Carlos Villarreal se reúne con Doosung Tech para revisar inversión en Monclova

Como parte de la estrategia que se realiza en gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer el desarrollo económico de la Región Centro Desierto, el alcalde Carlos Villarreal Pérez sostuvo un encuentro con Kichae Jung, director general de Doosung Tech, para revisar los avances rumbo al inicio de operaciones de esta empresa surcoreana en Monclova.

La empresa realiza una inversión de 500 millones de pesos en la construcción de una planta dedicada a la producción de componentes para autos eléctricos, proyecto cuya primera piedra fue colocada en octubre de 2025 y que contempla la generación de cientos de empleos directos, contribuyendo al fortalecimiento del sector de electromovilidad en la región.

Durante la reunión se analizaron los preparativos para el inicio de operaciones previsto para el mes de mayo, etapa que permitirá consolidar nuevas oportunidades laborales para las y los monclovenses y fortalecer la actividad industrial de la región.

El alcalde destacó que la llegada de nuevas empresas a la ciudad es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, el municipio y el sector empresarial, así como de las gestiones que se realizan a través de la Secretaría de Desarrollo Económico de Coahuila, encabezada por Luis Eduardo Olivares Martínez, para posicionar a Monclova como un destino competitivo para la inversión.

"Seguimos trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez y con el sector productivo para atraer nuevas inversiones que generen empleos y oportunidades para nuestra gente. Monclova sigue mostrando que tiene talento, infraestructura y condiciones para seguir creciendo", señaló el alcalde.

A través de este acompañamiento, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de fortalecer la coordinación con el Gobierno del Estado y el sector empresarial, impulsando proyectos que consoliden a Monclova y a la Región Centro Desierto como un polo de desarrollo industrial y de inversión en Coahuila.