Lazo Chapa anuncia rotación del 70% de agentes en Fiscalía de Coahuila

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, Everardo Lazo Chapa, informó que se realizará la rotación del 70 % de los agentes del Ministerio Público y personal administrativo, con el objetivo de mejorar la atención que se brinda a la ciudadanía y fortalecer la forma de trabajo en la investigación de los delitos.

El funcionario explicó que actualmente se encuentra en proceso el trámite correspondiente y será a partir del próximo lunes cuando comiencen a concretarse estos cambios dentro de la dependencia.

"Apenas se está haciendo el trámite y el lunes próximo estarán establecidas las rotaciones, pero el 70 % serán rotados los agentes y el personal administrativo. El fin es que la Fiscalía sea una institución que tenga proximidad con la ciudadanía, que tenga acercamiento y un trato digno con todos los usuarios", señaló.

Cabe recordar que recientemente el delegado había dado a conocer que tres ministerios públicos causaron baja, luego de desacuerdos que surgieron cuando asumió sus funciones hace apenas unas semanas.

Lazo Chapa indicó que durante su diagnóstico al interior de la dependencia detectó como principal área de mejora el trato hacia las personas que acuden a presentar denuncias o realizar algún trámite.

"El único vicio que detecté fue el trato del personal, el cual deberá modificarse, y quien no concuerde con esta forma de trabajo se solicitará su retiro", advirtió.

Finalmente, mencionó que en los próximos días buscará estrechar la coordinación con alcaldes de los municipios de la Región Centro, con algunos de los cuales ya sostuvo comunicación telefónica para fortalecer el trabajo conjunto en materia de procuración de justicia.