Carlos Villarreal y Manolo Jiménez entregan aparatos a personas con discapacidad

El gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, encabezaron la entrega de aparatos auditivos, ortopédicos y unidades UNEDIF para el traslado de personas con discapacidad, en beneficio de habitantes de las regiones Centro-Desierto, Carbonífera y Norte, como parte del Programa de Apoyos Económicos para Personas con Discapacidad 2026, que contempla una inversión de 20 millones de pesos.

En el evento "Veamos la Discapacidad" estuvieron presentes la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, y los alcaldes de la Región Centro-Desierto, quienes se sumaron a esta jornada de apoyo dirigida a personas con discapacidad y sus familias. En Monclova y la Región Centro-Desierto fueron 285 beneficiarios quienes recibieron diversos apoyos, entre ellos aparatos auditivos y ortopédicos, sillas de ruedas, sillas para baño, andaderas y sillas especiales, además de unidades UNEDIF destinadas a facilitar el traslado de personas con discapacidad.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que estos resultados son posibles gracias al trabajo en equipo entre el Gobierno del Estado, los municipios y las instituciones que participan en la atención de las personas con discapacidad. "Cuando hay una persona con discapacidad en una casa, hay un trabajo y una colaboración familiar; por eso estos apoyos son muy importantes, porque facilitan la movilidad y la logística de toda una familia".

Por su parte, el alcalde Carlos Villarreal Pérez reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez y el trabajo coordinado con el DIF Coahuila para acercar estos apoyos a las familias de Monclova y la región. "En Monclova sabemos que cuando trabajamos en equipo, los beneficios llegan a quienes más los necesitan. Estos apoyos representan una diferencia importante para las familias y nos motivan a seguir sumando esfuerzos con el gobernador Manolo Jiménez y el DIF Coahuila", señaló el alcalde.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar trabajando en equipo con el Gobierno del Estado, el DIF Coahuila y los municipios de la región, impulsando acciones que fortalezcan la inclusión, la accesibilidad y las oportunidades para las personas con discapacidad y sus familias.