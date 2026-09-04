Coahuila: Manolo Jiménez plantea reactivación de AHMSA antes de la subasta

La reactivación de AHMSA será el principal planteamiento que el gobernador Manolo Jiménez Salinas hará a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a Coahuila este domingo, a sólo unas semanas de la subasta de la empresa.

Jiménez Salinas señaló que el encuentro representa una oportunidad para abordar los pendientes del estado y pedir directamente a la presidenta apoyo para encontrar una solución al futuro de la acerera.

El gobernador recordó que Sheinbaum asumió desde hace dos años el compromiso de reactivar AHMSA, recuperar los empleos y establecer estrategias alternas para impulsar la economía de las regiones Centro y Carbonífera.

Consideró que la visita ocurre en un momento oportuno, debido a que el 25 de septiembre está programada la subasta, por lo que insistirá en que se conozca la situación que enfrenta la empresa.

Sostuvo que el objetivo debe ser encontrar rutas para reactivar la empresa y evitar que los conflictos profundicen los problemas económicos de la región.

El mandatario estatal también planteará la ampliación de la carretera Saltillo-Monclova, a cuatro carriles al ser el único tramo de la carretera 57, entre Ciudad de México y Piedras Negras, que permanece en un solo carril.

Explicó que para concretar esta obra se requiere un esquema financiero atractivo para los inversionistas, pues el modelo público-privado que se plantea no resultó suficientemente atractivo.

Indicó que cualquier inversionista debe tener la expectativa de recuperar su inversión y obtener utilidades en el mediano plazo, por lo que consideró necesario que el gobierno federal presente condiciones financieras que permitan atraer postores.

El gobernador destacó que tanto la reactivación de AHMSA como la modernización de la carretera son proyectos que pueden contribuir a generar empleos y fortalecer la economía de Coahuila.