SIMAS Monclova supera inversión programada en 2025: Eduardo Campos Villarreal

Aunque en 2025 el Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento Monclova-Frontera rebasó la meta de inversión prevista para el año, sin embargo se mantienen pendientes recursos por cerca de 150 millones de pesos de CONAGUA y CEAS, los cuales podrían destinarse en obras de infraestructura.

Resultados de SIMAS en 2025

Al presentar el informe anual de resultados, el Gerente del SIMAS, Eduardo Campos Villarreal, señaló que CONAGUA aún están en espera del recurso de CONAGUA por el pago de derechos de agua, que asciende a un monto de 16 millones de pesos etiquetados para infraestructura. Señaló que regularmente este recurso se entrega para el 31 de diciembre, sin embargo actualmente no se ha entregado y se señala que se encuentra atorado en la Secretaría de Hacienda.

Indicó que el recurso es clave para cumplir con los programas de inversión, y dijo que en Coahuila, únicamente los sistemas de Saltillo y Monclova-Frontera están al corriente en el pago de derechos. "Vamos a insistir para que ese dinero le caiga a Coahuila y nos puedan pagar esos 16 millones que necesitamos para cumplir con los presupuestos".

En cuanto a CEAS, Campos Villarreal detalló que el adeudo con SIMAS asciende a 130 millones de pesos y que la falta de pagos se debe, en gran parte, a la situación financiera de Altos Hornos de México (AHMSA), que mantiene un pasivo cercano a los 400 millones con la dependencia estatal. "CEAS quedó como acreedor común, con el tema de la subasta de AHMSA ojalá que se pueda recuperar algo y que se pague a quienes tienen adeudos pendientes, o ver que es lo que va a pasar con una posible reactivación".

A pesar del adeudo que se mantiene, el balance de 2025 de SIMAS fue positivo, al pasar de una inversión programada de 57 millones de pesos a un ejercicio real de 63 millones, con un cumplimiento del 110 por ciento. "Pudimos capitalizar ahorros y destinarlos a mayor obra y mayor inversión; los consejeros reconocieron el trabajo realizado", afirmó.

Para 2026, el SIMAS proyecta un presupuesto de inversión cercano a los 60 millones de pesos, con el compromiso de cumplirlo y, de ser posible, superarlo.