Rehabilitación del Campo Pericos en Monclova: inversión de 4 millones de pesos

Monclova, Coahuila a 04 de mayo de 2026.- El Ayuntamiento de Monclova llevó a cabo la entrega de la rehabilitación del Campo Pericos, ubicado entre la calle 16 de Septiembre y la avenida El Potrero, en la colonia Las Flores, con una inversión superior a 4 millones de pesos y un beneficio directo para alrededor de 800 habitantes.

La obra se realizó con el objetivo de mejorar las condiciones para la práctica deportiva y la convivencia comunitaria, contribuyendo al uso adecuado de los espacios públicos en este sector de la ciudad.

Durante la entrega, se contó con la participación de vecinas y vecinos del sector, quienes constataron los trabajos realizados y destacaron la importancia de contar con un área más segura y funcional para actividades al aire libre.

Como parte de la rehabilitación, se intervinieron 3,150 metros cuadrados en la superficie de la cancha, incluyendo trabajos de mejoramiento, aplicación de materiales y adecuaciones para su uso deportivo. Asimismo, se realizaron acciones de mantenimiento en muros, gradas y áreas como el dogout.

Además, se instaló pasto sintético en el área de juego, se colocó malla ciclónica y arcilla roja, y se rehabilitó el sistema de alumbrado. También se realizaron mejoras en los baños, con la instalación de nuevos sanitarios, lavamanos, barras de concreto y piso cerámico.

Durante el evento se destacó la participación de la comunidad en la gestión de esta obra, así como la importancia de conservar en buen estado las instalaciones para su aprovechamiento por parte de las familias.

Con esta obra, el Ayuntamiento avanza en la atención de espacios públicos en distintos sectores, promoviendo entornos adecuados para la convivencia y el desarrollo comunitario.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso de continuar trabajando en la mejora de la infraestructura urbana, priorizando acciones que respondan a las necesidades de la población.