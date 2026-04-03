Pro Monclova intensifica gestiones para atraer inversiones y empleos

Con el objetivo de atraer inversiones, generar empleos y posicionar a la ciudad como proveedora industrial, el director de Pro Monclova, Reginaldo Calderón, informó que se han intensificado las gestiones en distintos puntos del país, particularmente en Saltillo y Nuevo León.

El funcionario dio a conocer que recientemente sostuvieron reuniones con el secretario de Economía estatal, Luis Olivares, en Saltillo, así como con el cónsul alemán en Monterrey, con quienes dialogaron sobre el potencial industrial de Monclova. "Estuvimos platicando de lo que tenemos aquí en Monclova, la fuerza laboral, los parques industriales que se están haciendo. El cónsul está muy atento a lo que va a pasar aquí, está muy interesado en lo que estamos haciendo y mostramos la capacidad que tiene la ciudad", expresó.

Señaló que estas reuniones forman parte de una estrategia para "tocar puertas" y abrir oportunidades que permitan la llegada de nuevas inversiones o la integración de empresas locales como proveedoras. "Estamos tocando las puertas, ya fuimos y ahora estamos a la espera de ver qué resultados se generan de estos encuentros", indicó.

Asimismo, adelantó que se busca concretar la visita del Cónsul durante el mes de mayo, con la finalidad de sostener reuniones con empresarios locales y explorar oportunidades de colaboración. "Queremos platicar con los empresarios y ver cómo podemos participar como proveeduría, qué podemos hacer en conjunto. Somos fuertes en el ramo metalmecánico y hay mucho interés", agregó.

Finalmente, Reginaldo Calderón mencionó que también se contempla la participación en ferias internacionales, con el propósito de promocionar a Monclova y colocarla en el mapa global como un destino atractivo para la inversión y la generación de nuevos empleos.