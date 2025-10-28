Inversión en Infraestructura Hidráulica Mejora el Abasto de Agua en Monclova

A través del programa "Mejorando el Agua", el Gobierno Municipal de Monclova y el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) realizan la sustitución de tubería de agua potable de 4 pulgadas en un tramo de 480 metros lineales sobre la calle Venustiano Carranza, entre Zaragoza y Jesús Silva, en la zona centro de la ciudad.

La obra representa una inversión total de 2 millones 748 mil 360 pesos, que también incluye los trabajos realizados recientemente en la calle Guerrero, donde se concluyó la sustitución de 168 metros lineales de tubería de 12 pulgadas y 480 metros de 4 pulgadas.

Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno Municipal por mejorar la infraestructura hidráulica y garantizar un servicio más eficiente y de calidad para los ciudadanos.

Con la ejecución de estas obras, más de 15 mil usuarios del primer cuadro de la ciudad se verán beneficiados con un mejor abasto de agua potable y una red más segura y duradera, lo que contribuirá a evitar fugas y fallas en el suministro.

El Ayuntamiento reiteró que continuará impulsando proyectos de infraestructura básica que fortalezcan el bienestar y la calidad de vida de las familias monclovenses.