Modernización del libramiento Carlos Salinas de Gortari avanza al 64%

El Gobierno del Estado alista la presentación de una nueva estrategia de conectividad que beneficiará a la región Centro, la cual contempla proyectos carreteros y de infraestructura clave para impulsar la competitividad de la zona.

El Secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, Miguel Ángel Algara Acosta, informó que actualmente se trabaja en la modernización del libramiento Carlos Salinas de Gortari, que presenta un avance del 64 por ciento en su última etapa, en la cual se realiza una inversión de 100 mdp.

El funcionario detalló que en esta etapa se concluirá la ampliación a cuatro carriles en todo el libramiento, la cual se realizó en dos etapas, además de que se instalará un semáforo para prevenir accidentes.

Adelantó que tras concluir la obra del libramiento, el Gobernador Manolo Jiménez dará a conocer otros proyectos carreteros, entre ellos la modernización de la carretera 57, entre otros que traerán importantes beneficios a la región.

El Secretario de Infraestructura señaló que estos proyectos forman parte de una estrategia integral de conectividad con la que se busca detonar más inversión y empleo en la región Centro.

"Estamos por concluir la obra del Carlos Salinas de Gortari, como ustedes saben, aparte de otras obras que vienen y que anunciará próximamente el Gobernador, habrá que esperar el anuncio, pero son cuestiones que traerán mayor competitividad y mayor empleo a la zona", indicó.