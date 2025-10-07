Entregan Pavimentación de la Calle Álamo en Monclova

Con una inversión superior a 1.6 millones de pesos, el alcalde Carlos Villarreal Pérez entregó la pavimentación de la Calle Álamo, entre Mar Adriático y Mar Muerto, en la colonia 5 de Abril, obra que mejora la movilidad y calidad de vida de las familias del sector.

El edil destacó que estas acciones forman parte del Plan de Inversión "Prendamos Monclova", impulsado en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el propósito de seguir transformando la ciudad con obras que generan bienestar directo a la población.

"Vamos avanzando con el plan de inversión, cumpliendo con la proyección de obras que mes a mes se van ejecutando. Cada licitación tiene su tiempo de arranque y entrega, pero lo importante es que seguimos trabajando por el bien de nuestras familias, escuchando sus necesidades y priorizando las obras que más impacto generan en su entorno", señaló Villarreal Pérez.

El alcalde añadió que los trabajos se desarrollan en diferentes sectores de la ciudad, atendiendo los puntos más prioritarios.

"Queremos que las familias vean el avance, que se note el trabajo en cada colonia y que sepan que seguimos sumando esfuerzos para que Monclova siga creciendo", enfatizó.

El Plan de Inversión "Prendamos Monclova" contempla una inversión global de más de 550 millones de pesos, distribuidos en cinco ejes principales: infraestructura, imagen urbana, seguridad pública, programas sociales y desarrollo económico, fortaleciendo así el progreso integral de la ciudad.