Monclova Refuerza Seguridad con Video Vigilancia

Centro de Comando y Control (C2) inició operaciones con 20 cámaras de video vigilancia, como parte de un proyecto integral de seguridad que contempla alcanzar 450 equipos instalados a principios de octubre. Durante septiembre se prevé que el sistema alcance un 60 por ciento de avance, para finalmente operar al 100 por ciento en el mes de octubre.

La inversión municipal destinada a este proyecto asciende a 38.8 millones de pesos, de los cuales 9 millones corresponden a la construcción, rehabilitación y equipamiento del C2, y 29.8 millones a la instalación de las cámaras urbanas, torres de control, mantenimiento de las cuatro ya existentes y la habilitación de 20 botones de pánico.

Los primeros puntos de cobertura son el bulevar Harold R. Pape, Francisco I. Madero y Benito Juárez, para después extender la red a toda la ciudad.

Con este arranque Monclova se coloca entre las ciudades con mayor inversión per cápita. El compromiso es cerrar la administración con más de 900 cámaras en Monclova y, como región, superar las 1,500 junto al gobernador.

15 millones de pesos para el CEIS

El alcalde Carlos Villarreal adelantó que la inversión inicial en el CEIS, Centro Integral de Seguridad Regional, es de 15 millones de pesos, cuyo propósito será consolidar la estrategia del modelo estatal de seguridad. Este centro permitirá el monitoreo de la región y dará seguimiento a temas como el 911, Policía Violeta, el programa Andrómeda y la participación de consejos ciudadanos.

En una segunda etapa, el espacio también servirá como sede alterna de la Universidad de Seguridad Pública del Estado, con el fin de fortalecer la capacitación de los cuerpos policiales y el desarrollo de academias municipales y regionales.