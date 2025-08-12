Inversión urgente en la Clínica 7 del Seguro Social por áreas críticas

La Clínica 7 del Seguro Social presenta áreas críticas como son urgencias, climatización y los elevadores que requieren una atención urgente, ante las constantes fallas que presentan, así lo indicó el Presidente de la CMIC y Consejero del IMSS, quien señaló que ya se está aplicando una importante inversión.

Humberto Prado Montemayor, reconoció que hay áreas que se deben atender en la clínica local, como es el cableado, esto luego del conato de incendio que se registró la madrugada de ayer, en donde dijo que "posiblemente" el cableado esté obsoleto.

Mencionó que se lleva a cabo un proyecto de mantenimiento, en el que se ha reemplazado equipo obsoleto y confía que también parte del cableado "viejo" del hospital, con el fin de evitar este tipo de incidentes.

Reconoció que existen áreas prioritarias que se deben de atender, como es el tema de los climas en donde ya se está trabajando, así como también urgencias, en donde ya iniciaron los trabajos de remodelación, y el tema de los elevadores que aún están en espera de que lleguen los nuevos equipos.

Sin embargo, indicó que ya se anunció una importante inversión que se aplicará durante este año y que poco a poco se ven las mejoras, aunque dijo que aún falta mucho por hacer y se requiere una remodelación completa.

Externó que de acuerdo a la dirección del hospital, se han realizado algunos trabajos, lo que podría derivar en fallas en las instalaciones eléctricas, sobre todo al trabajar en áreas que no están desocupadas.

"Hablé con la directora de la Clínica 7 y me dice que andan remodelando y que andan arreglando todo, eso ocasiona que cuando estás haciendo reparaciones y todo en áreas con gente, no lo haces al 100%, lo haces con rapidez y premura y eso ocasiona a veces que dejes las cosas a medias o mal", indicó.