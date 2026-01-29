Empresas metalmecánicas buscan establecerse en la Región Centro de Coahuila

Al menos dos o tres empresas extranjeras han manifestado interés en instalarse en la Región Centro de Coahuila al inicio de este año, principalmente del sector metalmecánico y de origen estadounidense y asiático.

El empresario parquero Roberto Garza informó que en las primeras semanas del año se ha registrado un mayor acercamiento de compañías que analizan a Monclova y la región como opción para expandir o iniciar operaciones.

"Estamos contactando empresas y también nos están contactando para ver posibilidades de venirse aquí a Monclova, al inicio de este año hemos tenido contacto con alrededor de tres o cuatro empresas".

Entre las empresas interesadas se encuentra al menos una firma metalmecánica de origen estadounidense, además compañías asiáticas, particularmente de Corea y China, que han comenzado a evaluar las condiciones de la región.

Explicó que el interés responde en parte, a los incentivos que se ofrece en la región Centro para la instalación de empresas, los cuales resultan más atractivos frente a las condiciones actuales de otras regiones.

"Aquí tenemos incentivos y cosas que a lo mejor la región sureste no está otorgando a las empresas, por lo que se está viendo un comportamiento diferente a lo que se da en Saltillo o Ramos Arizpe, por lo que se está viendo mayor dinamismo".

Sin embargo, reconoció que la falta de naves industriales adecuadas ha sido un factor que ha limitado la llegada inmediata de algunas inversiones, debido a que varias compañías requieren iniciar operaciones en plazos muy cortos.

Ante este panorama, adelantó que se analiza el desarrollo de nuevos espacios industriales, entre ellos el Parque Aeropuerto, ubicado en el municipio de Frontera, con el objetivo de atender la demanda existente.

En cuanto a los ajustes industriales que se registran en el sureste del estado, el empresario consideró que se trata de una situación temporal, derivada de procesos de renovación y de expansión de grandes corporativos.

"General Motors está haciendo expansiones y cambios de modelos; no significa que se estén yendo definitivamente".

Señaló que el arranque del año muestra señales de dinamismo para la región Centro, por lo que confía en que el interés de empresas extranjeras se traduzca en nuevas inversiones y la generación de empleo en los próximos meses.