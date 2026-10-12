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Coahuila

Mantiene obreros fe en pago de garantías

Representantes del movimiento obrero destacan la importancia del cumplimiento de las garantías para sus familias.

Por Diana Ortiz - 12 octubre, 2026 - 07:14 p.m.
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      Ante el inminente vencimiento del plazo para el pago de las garantías en el proceso de reestructuración de la empresa, los trabajadores se mantienen a la expectativa y con la esperanza de que se concrete el depósito que ponga fin a cuatro años de incertidumbre laboral y económica en la Región Centro.

      Representantes del movimiento obrero manifestaron que el día de mañana será un hito clave para los trabajadores y sus familias, quienes han enfrentado un prolongado periodo de lucha tras la paralización de las operaciones metalúrgicas.

      Ante la posibilidad de un incumplimiento por parte de la oferta principal encabezada por la firma del inversionista Domínguez, los trabajadores expresaron su preocupación por el ritmo en que las autoridades y conciliadores manejan las alternativas secundarias, como las propuestas de AFIRME y Cargill, al señalar que debieron preverse con mayor anticipación como un plan de contingencia estructurado.

      Asimismo, los obreros indicaron que sostendrán reuniones informativas en los accesos de la planta para definir las acciones a seguir en caso de que no se cumplan los compromisos financieros dentro del límite legal establecido.

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