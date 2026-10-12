CIESA debe depositar garantía para continuar compra de AHMSA

Este martes 13 de octubre vence el plazo para que los interesados en comprar Altos Hornos de México, AHMSA, y Minera del Norte, MINOSA, depositen una garantía de seriedad por 56.3 millones de dólares.

El monto equivale al cinco por ciento del valor mínimo de referencia de ambas empresas.

La fecha es decisiva para el futuro de la siderúrgica, luego de que la jueza Ruth Haggi Huerta García rechazara la solicitud de prórroga por 90 días presentada por Construcciones e Ingenierías Electromecánicas, CIESA, que ha planteado una oferta de compra por mil 400 millones de dólares.

Si CIESA u otro interesado cumple con el depósito y los requisitos judiciales, su propuesta podrá continuar dentro del procedimiento. Sin embargo, la compra todavía dependerá de la resolución de la autoridad.

Si ningún postor deposita la garantía, la venta de AHMSA y MINOSA como una sola unidad productiva podría quedar desierta, lo que abriría la posibilidad de vender los activos por separado.

Este escenario complicaría la recuperación de los adeudos laborales y reduciría las posibilidades de reactivar integralmente el complejo siderúrgico, con consecuencias para los trabajadores y la economía de la región centro de Coahuila.

Por ahora, la atención está puesta en el cumplimiento del plazo y en la decisión que tome el juzgado.