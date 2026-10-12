Saltillo: Prohiben música en panteones para Día de Muertos 2026

SALTILLO, Coah.- Para respetar a las familias que prefieren recordar en silencio a sus seres queridos, autoridades de Saltillo pidieron evitar llevar grupos musicales a los panteones municipales durante las visitas por el Día de Muertos 2026.

Aníbal Soberón, titular de Servicios Primarios, señaló que, ante la gran afluencia de personas que se espera, es importante considerar que no todos los visitantes desean escuchar música mientras permanecen junto a las tumbas de sus familiares.

"Hay muchas personas que sí les gusta el tema de la música y otras personas que no, que no lo creen conveniente", expresó el funcionario, quien llamó a privilegiar el respeto y la sana convivencia.

Soberón aclaró que el llamado busca evitar molestias entre los asistentes, pues algunas familias prefieren acompañar a sus difuntos en silencio. Por ello, pidió abstenerse de llevar agrupaciones musicales durante esta jornada.

Asimismo, recordó que está prohibido ingresar bebidas embriagantes a los panteones municipales. Para hacer cumplir esta disposición, se realizarán revisiones en los accesos, con apoyo de la Policía Municipal.

Los cementerios permanecerán abiertos de las 8:00 a las 20:00 horas.

Mientras se acerca la celebración, personal de Servicios Primarios trabaja en la limpieza y el mantenimiento de los panteones municipales Dolores, San Esteban y La Paz.

Soberón informó que las labores incluyen deshierbe, limpieza general y encalado, con el objetivo de que los espacios se encuentren ordenados y en buenas condiciones para recibir a los saltillenses.

También se busca garantizar la disponibilidad de agua para que los visitantes puedan colocarla en las flores que lleven a las tumbas de sus seres queridos.

El funcionario reiteró que la intención es ofrecer espacios adecuados para la visita y promover una convivencia respetuosa durante una de las fechas de mayor afluencia en los cementerios.