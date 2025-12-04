Hervey Valenzuela resguarda acceso a AHMSA en Monclova

Hervey Valenzuela y un grupo de ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) se mantienen resguardando de forma permanente el acceso por la Puerta 3 de la siderúrgica, punto por donde han estado ingresando posibles inversionistas interesados en conocer la situación de la empresa. Señaló que existe la expectativa de que durante la próxima semana arriben dos empresarios más provenientes de distintas compañías para evaluar la viabilidad de una eventual adquisición.

Valenzuela detalló que quienes acudieron recientemente buscan concretar una compra directa del complejo industrial, sin pasar por el proceso de subasta, lo cual genera mayor expectativa entre los trabajadores. "Ya no nos interesa quién compre, lo importante es que traiga la inversión para sacarnos adelante; quien venga con intención real de invertir es bienvenido", expresó, al señalar que incluso se habla de un interesado que pretende adquirir toda la operación, desde AHMSA hasta Minosa.

En relación con la visita más reciente, indicó que fue el pasado miércoles, alrededor de las 8:45 de la mañana, cuando se permitió el ingreso de los interesados, tras mantener diálogo con Francisco Correa, quien les compartió que aún podrían registrarse más recorridos de empresarios fuera de los protocolos formales de la subasta o proceso de quiebra, siempre que exista la intención real de inversión y beneficie a la base trabajadora.

Finalmente, Valenzuela reconoció que la incertidumbre continúa golpeando a las familias de los ex obreros y que persiste el escepticismo social debido a los anuncios que no han prosperado. Sin embargo, aseguró que se mantienen firmes en la esperanza de que este proceso culmine favorablemente. "Somos quienes seguimos afectados y señalados, pero seguimos aquí porque confiamos en que esta vez sí se logre algo concreto para el bienestar de Monclova", concluyó.