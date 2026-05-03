fallece policía estatal en Monclova: investigan disparo autoinfligido

Lo que parecía una mañana tranquila de domingo terminó en tragedia en la colonia Burócratas, al sur de Monclova, donde un elemento de la Policía Estatal perdió la vida y una mujer resultó lesionada por impacto de bala. Los hechos ocurrieron sobre la calle José de las Fuentes, donde vecinos relataron que desde la noche anterior y hasta la madrugada se escuchó música a alto volumen en una vivienda del sector. Horas después, ya entrada la mañana, varias detonaciones alarmaron a los habitantes. Algunos pensaron en un inicio que se trataba de cuetes.

Minutos más tarde, patrullas y unidades de emergencia arribaron al lugar, mientras la calle era acordonada con cinta amarilla. Familias enteras, vecinos y niños permanecían a distancia observando la intensa movilización policiaca. A un costado, una carroza esperaba para el levantamiento del cuerpo. La escena más dolorosa ocurrió con la llegada de una mujer que se identificó como madre del fallecido.

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Entre gritos y llanto pedía ver a su hijo, desatando momentos de profunda tristeza entre quienes presenciaban el hecho. La mujer lesionada fue trasladada para recibir atención médica, mientras autoridades estatales y ministeriales realizaban las diligencias correspondientes.

Una vecina de la joven lesionada indicó que la mujer de nombre Maricruz se desempeña como guardia de seguridad y son conocidos de años en este sector, pues su padre se dedica al transporte de personal. Más tarde, la Fiscalía General del Estado de Coahuila confirmó que la persona fallecida era un elemento de la Policía Estatal que se encontraba fuera de funciones, y señaló que una de las líneas preliminares apunta a un disparo de arma de fuego autoinfligido. Sin embargo, durante las próximas horas se continuarán realizando labores de peritaje que permiten establecer con exactitud las causas de la muerte de la persona. Las investigaciones continúan.