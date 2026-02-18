Investigaciones por despojo en AHMSA quedan en pausa tras cambio de delegado

Con la llegada de un nuevo delegado regional, las investigaciones iniciadas contra ex obreros de AHMSA por el presunto delito de despojo quedaron en pausa, confirmó el representante legal de los trabajadores.

Hiradier Huerta detalló que tras el relevo sostuvieron un diálogo con el nuevo titular, Gerardo Lazo Chapa, quien determinó frenar cualquier citatorio o diligencia relacionada con la siderúrgica hasta revisar personalmente las carpetas de investigación.

"El licenciado Lazo Chapa giró la instrucción de que hasta que él no revise los asuntos de Altos Hornos de México queda suspendida toda investigación y citatorio en contra de los compañeros obreros".

Señaló que por el momento, no habrá comparecencias ni nuevas actuaciones procesales, y que se analizará si las acusaciones son procedentes penalmente o si deben encauzarse como un conflicto de carácter laboral.

"El nuevo delegado señaló que se revisará cada caso para determinar si es procedente consignar o no, o si se trata de un asunto eminentemente laboral y que esto se concluya totalmente".

Además de Ervey Valenzuela, existen al menos seis ex trabajadores involucrados en las denuncias, por lo que la suspensión aplica para todos.

Confió en que en un plazo de 15 a 20 días pueda definirse el rumbo jurídico del caso y que se emita un no ejercicio de la acción penal.

Respecto a la diligencia prevista para el día de ayer, aclaró que Valenzuela acudió solo en calidad de testigo dentro de otra denuncia distinta, relacionada con presuntas publicaciones en redes sociales en las que se acusaba a guardias de seguridad de sustraer equipo de la empresa.

Huerta también cuestionó la validez de la denuncia original por despojo, al señalar que quien la presentó se ostentó como apoderado de la empresa, a pesar de que la capacidad de ejercicio de AHMSA se encuentra suspendida derivada del proceso concursal, siendo el síndico quien funge actualmente como representante legal.

Mientras tanto, la defensa continuará revisando las presuntas deficiencias en la integración de la carpeta, en espera de que en las próximas semanas se determine si el caso se archiva o toma un cauce distinto.