Investigan aborto en gasolinera

Investigará el Hospital Amparo Pape el caso de una joven de 21 años que tuvo parto prematuro y perdió al bebé, el director Ángel Cruz García mencionó, la paciente mencionó no saber que estaba embarazada aunque tenía entre 6 y 7 meses de gestación y al revisarla, el producto se encontraba bien de salud.

Fue el jueves 24 de octubre cuando ocurrió el incidente, Pamela Denise Castillo Mata dijo a las autoridades que acudió al hospital para revisarse y la doctora le dijo que estaba bien, solo le aplicó una inyección, pero a las cinco horas se sintió mal y en camino al nosocomio, tuvo que detener al taxi en una gasolinera donde perdió al bebé.

"Es sospechoso que no supiera de su embarazo y es lo que se investigará", Ángel Cruz García.

Al respecto, Ángel Cruz García indicó que según el expediente clínico de urgencias, se le hizo el ultrasonido a la joven quien dijo a la galena no saber que estaba embarazada, tenía 26 semanas de gestación y no presentaba ningún tipo de trabajo de parto.

“Se le dio la indicaciones que guardara reposo, siguiera control prenatal y desafortunadamente a las 17:10 fue traída de nuevo por referir que de forma espontánea presentó el trabajo de parto prematuro. No tenemos información de los datos del producto ya que el caos lo tomó la Agencia Investigadora del Ministerio Público”.

Los médicos le realizaron una revisión instrumentada para evitar que hayan quedado restos de placenta y se dio de alta el viernes 25 de octubre. Por la naturaleza del caso, será sesionado por el Comité de Muerte Perinatal con el fin de esclarecer cuales fueron los motivos por los que no sospechaba que estaba embarazada.

“Por qué en cinco horas de no traer algún tipo de contracción, de repente presentó la expulsión del producto, no podemos asegurar que se haya tomado algo hasta que no se revise el caso con el primer contacto que tuvo la primera y segunda vez, además que nos den las características y dictamen pericial del producto”.