Invitan a Monclova a solidarizarse con familias de Hércules, Coahuila

El Gobierno del Estado de Coahuila a través de la Secretaría de Educación emprende una serie de acciones para apoyar a los habitantes de la comunidad de Hércules, Coahuila trabajadores de Grupo Acerero del Norte que se han visto afectados en las últimas semanas por la falta de pago de sueldo.

La situación de la gente de Hércules, se ha intensificado en las últimas semanas, al no contar con dinero para comprar alimentos, y cubrir otras necesidades, por la situación económica que existe en la empresa.

Grupo Acerero del Norte se enfrenta a una crisis financiera por lo que ha dejado de otorgar el salario a los trabajadores, caso como el que se vive en AHMSA, pero esto se intensifica en la Perla, Hércules y Mina 8.

En las dos primeras comunidades no sólo no se realiza el pago de sueldo, sino que además se enfrentan a la falta de luz desde hace más de un mes, en la empresa y dentro de sus hogares, pero la gente no se puede mover a otras comunidades, ante la falta de recursos.

Los habitantes han hecho grito desesperado ante la falta de alimento, al señalar que son miles de personas las que viven en esta comunidad, menores, adultos mayores, que padecen debido a la falta de víveres.

Ante este llamado, el Gobierno del Estado realizará una colecta a través de la estructura de la Secretaría de Educación, al recabar víveres en las escuelas, con el apoyo de los estudiantes de nivel básico de Monclova.

"Monclova creció y se hizo grande por el acero de nuestra amada empresa AHMSA, hoy los hombres y mujeres de acero, necesitan d nuestro apoyo, en especial la comunidad de Hércules, en donde la mayoría de sus habitantes que dependen de la empresa, tienen varias semanas sin recibir su sueldo".

A través de un comunicado que se emitió a la estructura educativa de la región Centro, apelan a la solidaridad de la población para reunir alimentos no perecederos que serán entregados a las familias de esta comunidad.

Alimentos como frijol, lenteja, harina, aceite, arroz, azúcar, atún, alimentos enlatados, así como productos de limpieza e higiene, los cuales se reunirán durante esta semana en las instituciones educativas.