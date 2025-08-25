Empresa Iron Cast y municipio realizan limpieza en la primaria "Suzanne R de Pape"

Monclova, Coah.– Con el propósito de mantener en buen estado las instalaciones educativas, más de 40 trabajadores de la empresa Iron Cast, en coordinación con cuadrillas del municipio, realizaron este lunes labores de limpieza en la primaria Suzanne R de Pape, ubicada en la colonia Elsa Hernández.

Las acciones incluyeron corte de hierba, retiro de basura, limpieza de salones y deshierbe de áreas verdes, lo que permitió mejorar las condiciones del plantel en beneficio de los alumnos y maestros. Personal de la cuadrilla municipal se encargó de reforzar los trabajos en los alrededores, donde la hierba había crecido con rapidez debido a las recientes precipitaciones.

Durante la jornada, personal docente también participaron recogiendo ramas, basura y objetos acumulados, lo que dio un sentido de colaboración comunitaria a la actividad.

Autoridades escolares agradecieron el respaldo recibido tanto de la empresa privada como del municipio, ya que la atención al mantenimiento de la escuela se ha convertido en una necesidad constante, especialmente durante la temporada de lluvias.

El pronóstico meteorológico indica que para la próxima semana podrían registrarse nuevamente precipitaciones en la región, por lo que la comunidad escolar busca estar preparada y mantener en buen estado las instalaciones, evitando riesgos para los estudiantes.