Investigaciones en curso sobre 'Greens' en Saltillo

SALTILLO, COAH.- El titular de la Fiscalía General del Estado, Federico Fernández Montañez, señaló que continúan las investigaciones relacionadas con establecimientos conocidos como "Greens", tras operativos realizados en la región Sureste, donde en menos de un mes se detectó la apertura de al menos nueve negocios de este tipo.

EL Fiscal General precisó que las acciones se realizan en coordinación con autoridades federales, debido a que algunos aspectos de las investigaciones corresponden a la Fiscalía General de la República (FGR) y a instancias sanitarias como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Indicó que las revisiones derivan principalmente de denuncias ciudadanas y reportes que alertaron sobre posibles irregularidades, por lo que se analizan los giros comerciales, el cumplimiento de normas sanitarias y los límites legales permitidos.

"El tema no está cerrado, está en proceso. Se están verificando los lineamientos federales para determinar si estos establecimientos cumplen con la normativa o si se incurrió en alguna irregularidad", explicó.

Añadió que uno de los puntos clave es determinar si existe simulación en el manejo de sustancias reguladas, particularmente cuando se argumenta un uso médico o resguardo permitido, ya que cualquier comercialización fuera del marco legal puede derivar en sanciones.

El Fiscal destacó que la seguridad en Coahuila se basa en un modelo de coordinación entre autoridades y ciudadanía, por lo que se mantiene abierta una línea de comunicación directa para recibir reportes sobre actividades sospechosas en colonias y municipios.

Finalmente, adelantó que se habilitará un nuevo número telefónico específico para atender reportes ciudadanos relacionados con seguridad en los 38 municipios del estado, con especial atención en colonias consideradas prioritarias.

Como se recordará, el Centro de Investigación Estratégica Contra el Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado de Coahuila realizó un cateo autorizado por un juez de control en un negocio denominado "Greens" en la colonia Topochico del municipio de Saltillo la semana pasada.

El cateo fue solicitado por una denuncia anónima al Sistema de Emergencias 089, donde se señalaba la venta de narcóticos a menores de edad.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Grupo Reacción Especial Coahuila (GREC), Policía Estatal de Coahuila, así como la Policía de Acción y Reacción (PAR) brindaron apoyo perimetral.

La Secretaría de la Defensa junto a elementos de la Marina Armada de México participaron en el operativo y en el lugar se aseguraron 48 frascos con marihuana denominada exótica, la cual cada uno contenía un peso aproximado de 28 gramos, peso que excede del consumo personal permitido por la Legislación vigente; al igual que 4 básculas grameras, así como documentación del negocio en mención.