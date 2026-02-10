Policía Cibernética de Saltillo interviene en caso de secuestro virtual

SALTILLO, COAH.- El Oficial Antonio Charles, de la Policía Cibernética de la Comisaría de Seguridad en Saltillo, dio a conocer que elementos de seguridad lograron localizar a un joven que fue víctima de un secuestro virtual el pasado lunes.

Lo anterior se lleva a cabo mediante una modalidad de extorsión telefónica que continúa presentándose en la región y que, en lo que va del año, suma al menos cuatro casos, detalló el funcionario.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron cuando la víctima recibió una llamada en la que los delincuentes se hicieron pasar por representantes de una supuesta corporación, argumentando que su línea telefónica estaba comprometida.

Bajo ese engaño, le indicaron que acudiera a un punto específico, en este caso una plaza comercial, donde supuestamente una licenciada revisaría su situación.

Una vez que los extorsionadores lograron aislar al joven, le dieron instrucciones para que no tuviera contacto con familiares ni contestara otras llamadas, además de impedirle el acceso a su cuenta de WhatsApp.

Paralelamente, los delincuentes comenzaron a comunicarse con sus familiares para exigir un rescate, asegurando falsamente que el joven estaba privado de su libertad.

Charles explicó que, en realidad, las víctimas no son retenidas físicamente, sino manipuladas mediante llamadas constantes que les generan miedo y confusión, mientras son dirigidas a distintos puntos de la ciudad para evitar que sean localizadas rápidamente.

En este caso, el joven fue desplazado por diversas zonas, incluyendo el Parque Hundido, hasta que mediante el uso de un dron se logró identificar a una persona con las características físicas y vestimenta descritas.

Posteriormente, fue ubicado cerca del panteón Santiago, donde se implementó un operativo que permitió su recuperación sin que sufriera daño físico ni se concretara el pago de rescate.

El oficial de la Policía Cibernética señaló que este tipo de delitos se facilita debido a la información personal que los propios usuarios comparten en redes sociales, como domicilios, nombres de familiares, ubicaciones frecuentes o números telefónicos, datos que son utilizados por los delincuentes para hacer más creíble la extorsión.

Indicó que los extorsionadores seleccionan a sus víctimas en gran medida a partir de la información disponible en redes sociales, desde donde obtienen nombres, ubicaciones e incluso detalles familiares que utilizan durante las llamadas para generar confianza o temor.

Aunque no existe un perfil específico de las víctimas, las autoridades advirtieron que tanto jóvenes como adultos mayores pueden caer en este tipo de engaños.

En lo que va del año, se han registrado aproximadamente cuatro casos de secuestro virtual en la localidad, mientras que el año pasado la incidencia fue variable, llegando en algunos periodos a presentarse entre uno y tres casos por semana. No obstante, destacó que gracias a la difusión preventiva y a la rápida intervención de las corporaciones, se ha logrado evitar pérdidas económicas en varios de estos incidentes.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a restringir la información que comparte en redes sociales, verificar la privacidad de sus cuentas, no responder llamadas sospechosas y reportar de inmediato cualquier intento de extorsión a las autoridades, con el fin de evitar ser víctima de este delito.