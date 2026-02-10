Más de 200 peces mueren en lago de Saltillo por falta de oxígeno

SALTILLO, COAHUILA.- Este martes, residentes y deportistas que frecuentan el área observaron cómo más de 200 ejemplares flotaban sin vida a la orilla del lago, mientras que otros luchaban por mantenerse en zonas donde el agua aún tenía algo de oxígeno disponible.

La falta de oxígeno en el agua, atribuida a fallas en el sistema de aireación del espejo de agua, sería el principal factor que ha provocado la mortandad animal, señalaron los testigos.

¿Qué declararon los pescadores recreativos?

Pescadores recreativos indicaron que los aireadores, bombeadores que ayudan a oxigenar el agua, no operan con la presión necesaria, lo que ha reducido drásticamente los niveles de oxígeno disuelto y dificultado la supervivencia de los peces.

Ante esta situación, solicitaron a las autoridades municipales o al Instituto Estatal del Deporte una atención urgente al mantenimiento del lago para evitar que el fenómeno se agrave y afecte aún más a la flora y fauna del lugar.

"Es un espacio donde vienen familias y quienes practicamos pesca deportiva; ver tantos peces muertos y otros luchando por respirar preocupa", comentó uno de los pescadores entrevistados.

Acciones requeridas para el lago

Las quejas de los usuarios van acompañadas de llamados a implementar revisiones periódicas del sistema de oxigenación y limpieza del lago, con la finalidad de preservar este atractivo natural dentro de la infraestructura deportiva de la ciudad.