Isaías El Payo en Prisión Preventiva por Lesiones Gravísimas

Por no localizar a los familiares de Isaías "N", alias "El Payo", la audiencia programada para este martes fue diferida, y el juez penal fijó una nueva fecha para el próximo 23 de octubre a las 12:30 horas. Su defensa anunció que buscará acogerse a un procedimiento abreviado.

Isaías "N" fue vinculado a proceso y enviado a prisión preventiva luego de haber atacado sin motivo aparente a un joven en Ciudad Frontera, a quien apuñaló por sorpresa en la madrugada del pasado 6 de octubre en la plaza de la colonia Occidental.

De acuerdo con la carpeta 905/2024, la víctima, de nombre Vicente, se encontraba con su hermano Juan Armando comiendo perritos calientes cuando "El Payo", presuntamente bajo los efectos de sustancias, lo agredió con un cuchillo, causándole una herida en el costado izquierdo y provocándole una fuerte hemorragia interna.

Tras los hechos, Vicente fue trasladado de urgencia al hospital Amparo Pape de Benavides, donde fue intervenido quirúrgicamente. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron posteriormente al agresor, quien enfrenta cargos por el delito de lesiones gravísimas que ponen en peligro la vida.

El juez consideró a Isaías "N" un riesgo para la víctima y la comunidad, por lo que ordenó su reclusión preventiva mientras se continúa el proceso penal en su contra.