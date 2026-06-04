AHMSA: Trabajadores esperan venta tras subasta con 10 posibles compradores

Aprobada ya la segunda subasta de AHMSA, trabajadores de la acerera aseguraron que existen al menos 10 "tiradores" o grupos interesados en adquirir la empresa, por lo que creció la expectativa de que ahora sí pueda concretarse la venta.

Julián Torres, presidente del Grupo de Defensa de los Trabajadores, afirmó que la decisión de la jueza de avalar el proyecto presentado por el síndico representa un avance luego de meses de incertidumbre y falta de información sobre el proceso. "Nos da gusto que ya la juez haya aprobado el proyecto que presentó el síndico, lo que vemos bien porque ya es un avance y ya se ve movimiento".

Reconoció que todavía faltan algunos ajustes y documentación requerida por la autoridad judicial al síndico, pero confió en que pronto pueda emitirse la convocatoria oficial para la subasta. "Estamos esperando que el síndico entregue la información que le pidieron, para que se publique la convocatoria, ojalá que no se tarde y esto avance rápido".

Mencionó que durante la última reunión que sostuvieron con el Secretario del Trabajo a nivel federal, Marath Bolaños, les informó sobre el avance en el proceso y que falta poco tiempo. "Él nos asegura que en esta subasta se va a hacer la venta y que ahora sí se defina lo de Altos Hornos".

Mencionó que Marath Bolaños informó sobre la existencia de 10 posibles inversionistas interesados en participar en el proceso, aunque sin revelar nombres, lo que demuestra el interés que se tiene de la empresa. Recordó que en la subasta anterior también existían expectativas positivas, pero finalmente solo quedó un participante, quien posteriormente abandonó el proceso, pero confían en que ahora sí se concrete la venta.

Torres dijo que, de concretarse la venta de AHMSA este año, podría comenzar también el pago pendiente a miles de trabajadores afectados por la crisis de la siderúrgica.